Messi non smette più! Altro che ritiro la Pulce rinnova con l' Inter Miami fino al 2028

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ufficiale l'accordo tra l'argentino e il club di David Beckham: Leo giocherà in Mls fino ai 41 anni e si prepara a battere nuovi record. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

messi non smette pi249 altro che ritiro la pulce rinnova con l inter miami fino al 2028

© Gazzetta.it - Messi non smette più! Altro che ritiro, la Pulce rinnova con l'Inter Miami fino al 2028

Scopri altri approfondimenti

messi smette pi249 altroMessi non smette più! Altro che ritiro, la Pulce rinnova con l'Inter Miami fino al 2028 - Ufficiale l'accordo tra l'argentino e il club di David Beckham: Leo giocherà in Mls fino ai 41 anni e si prepara a battere nuovi record ... Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Messi Smette Pi249 Altro