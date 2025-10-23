Messi non smette più! Altro che ritiro la Pulce rinnova con l' Inter Miami fino al 2028
Ufficiale l'accordo tra l'argentino e il club di David Beckham: Leo giocherà in Mls fino ai 41 anni e si prepara a battere nuovi record. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
I giocatori della MLS non possono smettere di colpire Messi, e così sta reagendo l'argentino dopo ogni nuovo colpo. - facebook.com Vai su Facebook
Messi non smette più! Altro che ritiro, la Pulce rinnova con l'Inter Miami fino al 2028 - Ufficiale l'accordo tra l'argentino e il club di David Beckham: Leo giocherà in Mls fino ai 41 anni e si prepara a battere nuovi record ... Secondo gazzetta.it