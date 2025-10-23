Messi nessun ritiro | l’argentino rinnova con l’Inter Miami

(Adnkronos) – Nessun ritiro in vista per Lionel Messi, anzi. Il fuoriclasse argentino ha annunciato oggi, giovedì 23 ottobre, di aver rinnovato il contratto che lo lega all'Inter Miami per altri tre anni, fino al 2028. Messi giocherà in Major League Soccer, il campionato di calcio americano, almeno fino ai 41 anni, allontanando così le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

