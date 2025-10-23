Messi infinito! Rinnova con l’Inter Miami il video è da brividi

Leo Messi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Altro che ritiro: il fuoriclasse argentino ha appena rinnovato con l’Inter Miami fino al 2028, prolungando la sua avventura in MLS fino ai 41 anni. Un nuovo capitolo per la “Pulce” che continua a riscrivere la storia e a inseguire record su record con la maglia del club di David Beckham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

