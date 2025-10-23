Messi infinito! Rinnova con l’Inter Miami il video è da brividi
Leo Messi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Altro che ritiro: il fuoriclasse argentino ha appena rinnovato con l’Inter Miami fino al 2028, prolungando la sua avventura in MLS fino ai 41 anni. Un nuovo capitolo per la “Pulce” che continua a riscrivere la storia e a inseguire record su record con la maglia del club di David Beckham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Infinito Messi: Leo verso il rinnovo. Vuole tutto, Mls e Mondiale - Ma Espn ha anticipato che nelle prossime due settimane arriverà il rinnovo del contratto di Leo Messi con l’Inter Miami. gazzetta.it scrive
Messi scende in Ligue 2. Lo Strasburgo gli rinnova il contratto e lo presta al Pau - Il Pau FC ha ufficialmente annunciato l’arrivo in prestito del promettente centrocampista offensivo Rayane Messi, che vestirà la maglia del club francese di Ligue 2 fino al termine della stagione 2025 ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Messi rinnova con l'Inter Miami? Mascherano frena: "Sarebbe fantastico, è unico" - Circola sempre con maggior insistenza la notizia di un possibile imminente rinnovo di contratto per Lionel Messi con l'Inter Miami. Secondo tuttomercatoweb.com