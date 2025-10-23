Meret o Milinkovic-Savic | Conte ha già deciso chi gioca con l’Inter

Due facce della stessa medaglia, con un risultato che al momento parla chiaro: la strategia dell’alternanza in porta voluta da Antonio Conte non sta pagando. Mentre il Napoli vive un momento delicato tra campionato e Champions, il ballottaggio tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic è diventato un tema caldissimo. Ma al di là delle opinioni, sono i numeri a tracciare un solco netto tra i due. E a indicare quella che, per la supersfida contro l’Inter, appare come una scelta quasi obbligata. Alex Meret Il Verdetto Impetoso delle Statistiche. L’esperimento di Conte, volto a tenere sulla corda entrambi i portieri, si scontra con un rendimento radicalmente diverso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Meret o Milinkovic-Savic: Conte ha già deciso chi gioca con l’Inter

