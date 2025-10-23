Mercogliano nuovo centro per le famiglie L' Abbraccio

Avellinotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 ottobre, alle ore 11.00, presso il centro polifunzionale  Fondazione “G. e L. Santangelo” aprirà il nuovo centro per le famiglie “L'abbraccio”. Ad intervenire: Vitaliano Della Sala, Presidente della Fondazione Santangelo – Parroco di Mercogliano Lucia Pescatore, Presidente CDA Consorzio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

mercogliano nuovo centro famiglieMercogliano: si inaugura un nuovo centro per le famiglie - Il servizio mira a rafforzare le competenze genitoriali e a migliorare la qualità della relazione e della comunicazione all’interno del nucleo familiare... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mercogliano Nuovo Centro Famiglie