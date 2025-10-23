Mercato Milan il ds Tare pronto al grande colpo! Arriva un regalo per il tecnico rossonero Allegri | c’è concorrenza in Serie A i dettagli

Mercato Milan, il ds Tare studia il regalo per Allegri: affondo a gennaio, sfida aperta in Serie A. Le ultimissime notizie Il Milan ha già iniziato a muoversi in vista del mercato di gennaio, con un obiettivo chiaro: rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la priorità della dirigenza rossonera è individuare un “marcatore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Milan, il ds Tare pronto al grande colpo! Arriva un regalo per il tecnico rossonero Allegri: c’è concorrenza in Serie A, i dettagli

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Milan, che intesa tra #Modric e #Leao. #Cassano a ruota libera. #Mercato, occhio a #Suzuki - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Milan, Tuttosport: "Suzuki strega Moncada, ma il Chelsea fa sul serio" - X Vai su X

Mercato Milan, il ds rossonero Igli Tare guarda con attenzione al Brasile: è pronto il colpo decisivo? Le ultimissime notizie - Mercato Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare osserva attentamente il Brasile: in arrivo il colpo decisivo? Si legge su calcionews24.com

Calciomercato Milan, Tare e Allegri hanno le idee chiare: servono due rinforzi in quei ruoli per puntare allo Scudetto. I dettagli e la strategia rossonera - I rossoneri sono già al lavoro per rinforzare la rosa di Allegri Il calciomercato del Milan entra nel vivo, con la società rossonera ch ... Lo riporta calcionews24.com

Calciomercato Milan, Tare fissa un obiettivo per la sessione invernale: ecco in che zona di campo potrebbe intervenire - Calciomercato Milan, Tare fissa un obiettivo per la sessione invernale: ecco in che zona di campo potrebbe intervenire. Si legge su milannews24.com