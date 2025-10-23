Mercato Juve Comolli punta al colpaccio? Può pescare direttamente dal… Real Madrid! Il possibile obiettivo per gennaio

Mercato Juve, Schira lancia l’indiscrezione: il classe 2006 vuole giocare e può partire in prestito, bianconeri tra le possibili destinazioni?. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, un gioiello brasiliano classe 2006 del Real Madrid sarebbe pronto a lasciare i Blancos in prestito a gennaio e sarebbe già stato offerto a due top club della Serie A. Un’occasione irripetibile che, inevitabilmente, fa drizzare le antenne ancheal mercato Juve. Mercato Juve: si apre la porta per Endrick?. Il giocatore al centro di questo scenario inatteso è Endrick. Il motivo della possibile rottura è chiaro: il ragazzo vuole giocare di più. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Comolli punta al colpaccio? Può pescare direttamente dal… Real Madrid! Il possibile obiettivo per gennaio

Approfondisci con queste news

Svolta Juve? No, ma è un punto di partenza. E il ko con il Real boccia il mercato Il commento del direttore Guido Vaciago ? - facebook.com Vai su Facebook

MEZZOGIORNO #MERCATO #MARESCA VUOLE ALLENARE #YILDIZ, #JUVE VALUTAZIONI IN DIFESA, #SCOUTING PROGRESS #NEWS #MOMBLANO #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/SiiSBPP-lc8?fea - X Vai su X

Juventus, non solo Tudor: Comolli sotto accusa. Gli errori di mercato e la promessa mancata su Kolo Muani - Juventus, attacco in crisi: Openda e David deludono, confronto tra Tudor e Comolli sul mercato. Riporta sport.virgilio.it

Juve, Cassano punge Comolli: 'E' arrivato come il salvatore ma ha fatto un mercato osceno' - Nelle scorse ore Antonio Cassano è intervenuto come di consueto ai microfoni di Viva el Futbol e parlando del momento negativo della Juventus, ha assolto da ogni responsabilità Igor Tudor, puntando ... Scrive it.blastingnews.com

Mercato Juve, Comolli mette nel mirino il talento dell’Osasuna: già lanciata la sfida ai top club di Premier League! Ultimissime - Bremer: nel mirino un giovane difensore dell’Osasuna, ma la Premier League è in agguato L’infortunio di Gleison Bremer ha stravolto i piani e acceso i rada ... Secondo juventusnews24.com