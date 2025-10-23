Mercato Inter retroscena su Hojlund! Trattativa sfumata e la sliding door che fa felici Bonny ed Esposito
Inter News 24 Mercato Inter, Hojlund poteva essere nerazzurro! Ecco come sarebbe potuta andare la trattativa per il centravanti del Napoli. L’attaccante danese Rasmus Hojlund, oggi al Napoli, è stato a lungo nei pensieri dell’Inter durante l’estate. La trattativa sembrava quasi imminente: il giocatore, in cerca di una nuova sfida dopo due stagioni difficili al Manchester United, sembrava il rinforzo ideale per il reparto offensivo nerazzurro. L’Inter, bisognosa di ringiovanire il proprio attacco, aveva individuato in Hojlund un obiettivo perfetto. Inoltre, il giocatore era in rotta con il club inglese, il che lo rendeva una possibilità interessante per la dirigenza interista. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, la scelta coraggiosa di Chivu: ha preferito Pio Esposito a Hojlund, il clamoroso retroscena di mercato - L'Inter stava per chiudere Hojlund, poi lo stop imposto da Chivu: il retroscena di mercato sulla permanenza di Pio Esposito in nerazzurro, ecco com'è andata. Secondo sport.virgilio.it