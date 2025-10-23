Mercato Inter possibile cessione a gennaio per un centrocampista | ecco chi potrebbe essere sacrificato

Inter News 24 Mercato Inter, un giocatore nerazzurro potrebbe presto finire nella lista dei giocatori in uscita: le ultime sulle scelte di Ausilio. Le voci di mercato che arrivano da Inghilterra riguardo a una possibile cessione di uno dei centrocampisti dell’ Inter a gennaio non hanno sorpreso più di tanto l’ambiente nerazzurro. Il giocatore, infatti, sta faticando a trovare il posto che inizialmente gli era stato riservato nella rosa di Cristian Chivu. Nonostante l’arrivo di nuovi acquisti e il consolidarsi di coppie affiatate a centrocampo come Calhanoglu-Barella, Barella-Frattesi, e Mkhitaryan-Sucic, il centrocampista in questione ha visto ridotto il suo spazio nelle rotazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

