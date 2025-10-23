Mentre Meloni attacca la Flotilla in Senato la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persana e torture ai danni dei volontari

Tentato omicidio, atti di tortura, sequestro di persona e danneggiamento con rischio di naufragio. Sono i reati ipotizzati dalla Procura di Roma nel fascicolo – per ora contro ignoti – aperto dopo gli esposti depositati dagli avvocati che assistono la delegazione italiana presente sulla Global Sumud Flotilla. L’inchiesta punta a chiarire quanto denunciato dai partecipanti italiani, 36 attivist i che verranno sentiti nelle prossime settimane. I magistrati intendono ricostruire in dettaglio il viaggio della flottiglia, gli assalti condotti con droni in due momenti distinti e gli eventi successivi all’abbordaggio da parte delle forze israeliane. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Mentre Meloni attacca la Flotilla in Senato, la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persana e torture ai danni dei volontari

