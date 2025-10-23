Meno tasse più welfare | la linea di Loiero

All’ombra dei pini di Villa Miani, la Manovra prende corpo tra cifre e promesse: taglio della pressione fiscale, ricadute tangibili sul welfare, attenzione al lavoro che pesa di più. La voce di Renato Loiero segna il passo: ora la corsa è portare in Parlamento un testo che tenga insieme conti, regole europee e stipendi reali. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Meno tasse, più welfare: la linea di Loiero

Altre letture consigliate

Taglio tasse fino a 50mila euro, 440 euro in meno all’anno. Ecco gli altri temi della puntata. #21ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Manovra 2026 meno tasse per il ceto medio, più accise e rottamazioni https://triesteallnews.it/2025/10/manovra-2026-meno-tasse-per-il-ceto-medio-piu-accise-e-rottamazioni/… - X Vai su X

Lavoro, allo studio meno tasse sul welfare. Supporto a 150mila Neet - Rafforzare la contrattazione di secondo livello e le misure di welfare aziendale con un metodo semplice, abbassando le tasse. Secondo ilsole24ore.com

Manovra, operazione stipendi: welfare, buoni pasto e meno tasse. Così il governo aiuterà i lavoratori - Roma, 16 settembre 2025 – Tagliare l’Irpef ai redditi medi, ma sostenere anche i salari bassi (e non solo), all’insegna del “più lavori, più guadagni” con detassazioni per i rinnovi contrattuali e ... Si legge su quotidiano.net

Lavoro: meno tasse sul welfare e incentivi per l’autoimpiego - Rafforzare i salari e supportare la creazione di nuove imprese, studi professionali e società tra professionisti rappresentano due obiettivi che il Governo intende perseguire nell’immediato futuro, ... Si legge su pmi.it