Nel cuore della campagna veneta esiste un luogo che non si limita a commemorare, ma invita alla contemplazione. Il Memoriale Brion, opera ultima di Carlo Scarpa, è uno spazio dove materia e spirito si incontrano, trasformando il silenzio in architettura. Commissionato negli anni Settanta da Onorina Brion Tomasin in memoria del marito Giuseppe, fondatore della Brionvega, il complesso nasce come omaggio all’amore e si sviluppa come un viaggio interiore. Tra geometrie simboliche, richiami all’Oriente e riferimenti all’arte veneziana, Scarpa costruisce un paesaggio dell’anima in cui acqua, cemento e luce diventano strumenti di poesia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Memoriale Brion, il capolavoro di Carlo Scarpa