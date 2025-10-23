Memoria | le tre chiavi segrete per ricordare chi siamo e non dimenticare ciò che conta
La memoria non è un archivio unico, ma una sinfonia di sistemi che lavorano insieme per dare continuità alla nostra identità: ricordare chi siamo, sapere cosa sappiamo e fare ciò che amiamo. Scopriamo questo universo e troviamo il nostro pianeta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Dal comando alla memoria: dati, Ai e impegno le nuove chiavi del marketing La comunicazione e il marketing stanno passando dai messaggi di "comando" alla costruzione di una "memoria". Con oltre 42 milioni di profili social attivi nel nostro Paese, le aziend - facebook.com Vai su Facebook