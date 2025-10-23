Con prevedibile puntualità, la discussione, che una volta al trimestre impegna il Parlamento in vista delle riunioni del Consiglio europeo, ha mostrato anche ieri tutta la finta unità della maggioranza e tutta la vera disunità delle opposizioni sui punti che impegneranno da oggi i capi di Stato e di Governo dell’Unione, riuniti per due giorni a Bruxelles. Ancora una volta Giorgia Meloni non ha avuto difficoltà ad addomesticare le sue minoranze russofile e a dissimulare il commitment trumpiano con una risoluzione parlamentare ambigua ed evanescente, mentre Pd, M5s e Avs si dividevano e dilaniavano su tutto l’essenziale – la difesa dell’Ucraina, il contrasto alla Russia, il sostegno della linea europea nella frattura del fronte atlantico – per unirsi nella stracca litania sull’allarme democratico globale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni vuole un’Europa anti-europea, come l’America anti-americana di Trump