Meloni vuole un’Europa anti-europea come l’America anti-americana di Trump

Con prevedibile puntualità, la discussione, che una volta al trimestre impegna il Parlamento in vista delle riunioni del Consiglio europeo, ha mostrato anche ieri tutta la finta unità della maggioranza e tutta la vera disunità delle opposizioni sui punti che impegneranno da oggi i capi di Stato e di Governo dell’Unione, riuniti per due giorni a Bruxelles. Ancora una volta Giorgia Meloni non ha avuto difficoltà ad addomesticare le sue minoranze russofile e a dissimulare il commitment trumpiano con una risoluzione parlamentare ambigua ed evanescente, mentre Pd, M5s e Avs si dividevano e dilaniavano su tutto l’essenziale – la difesa dell’Ucraina, il contrasto alla Russia, il sostegno della linea europea nella frattura del fronte atlantico – per unirsi nella stracca litania sull’allarme democratico globale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

