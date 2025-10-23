Meloni silura la legge sul green deal europeo

C'è anche il Green Deal nel mirino del governo italiano. In vista del Consiglio europeo che di oggi e domani, Giorgia Meloni, nel relazionare il Parlamento, ha usato parole chiare sull'argomento: «L'Italia sostiene un ambizioso percorso di riduzione delle emissioni», ma avverte, «il modo migliore per non raggiungere questo obiettivo è continuare a rincorrere un approccio ideologico, e pertanto irragionevole, che impone obiettivi insostenibili e irraggiungibili, che producono danni al nostro tessuto economico-industriale, indeboliscono le nazioni europee e rischiano di compromettere definitivamente la credibilità stessa dell'Unione europea». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni silura la legge sul green deal europeo

