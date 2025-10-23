Meloni incontra von der Leyen a margine del Consiglio europeo | Urgente un intervento sulle auto
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Bruxelles la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a margine del Consiglio europeo che si tiene oggi e domani nella capitale belga. Lo ha reso noto Palazzo Chigi in un comunicato diffuso in mattinata. Al centro del colloquio, recita la nota, le priorità italiane in vista del vertice di oggi, a partire da alcuni capisaldi: competitività, transizione climatica e semplificazione. Meloni ha ribadito a von der Leyen la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell’elettricità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Letizia Ortiz, a Roma per la cerimonia della FAO, incontra Papa Leone e la Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro degli Esteri kazako Kosherbayev incontra Meloni e Tajani a Roma https://agenzianova.com/news/il-ministro-degli-esteri-kazako-kosherbayev-incontra-meloni-e-tajani-a-roma/… - X Vai su X
Meloni incontra von der Leyen a margine del Consiglio europeo: "Urgente un intervento sulle auto" - Ieri la stoccata contro le politiche climatiche Ue, definite "ideologiche e irragionevoli" ... Secondo ilfoglio.it
Meloni, schiaffo a von der Leyen. "Il potere di veto in Europa deve restare" - “Non siamo d'accordo sul superamento del diritto di veto per andare verso il superamento dell'unanimità”. Si legge su huffingtonpost.it
Med9, Meloni non andrà al vertice in Slovenia. Irritazione per la visita di Stato di Macron - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lunedì non parteciperà al vertice Med9, il gruppo informale che raccoglie i 9 Paesi mediterranei membri ... ilfattoquotidiano.it scrive