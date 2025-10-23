Meloni incontra von der Leyen a margine del Consiglio europeo | Urgente un intervento sulle auto

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Bruxelles la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a margine del Consiglio europeo che si tiene oggi e domani nella capitale belga. Lo ha reso noto Palazzo Chigi in un comunicato diffuso in mattinata. Al centro del colloquio, recita la nota, le priorità italiane in vista del vertice di oggi, a partire da alcuni capisaldi: competitività, transizione climatica e semplificazione. Meloni ha ribadito a von der Leyen la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell’elettricità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

