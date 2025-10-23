Meloni-Gollum la premier ribalta Faraone | Per il potere non farò mai quello che ho visto fare ad altri A Renzi e a Conte fischiano le orecchie video

“Faraone con il solito gargo mi ha paragonato a Gollum. Ma non ha letto il libro”. Così in un passaggio la premier replica a un improvvido paragone pronunciato dall’esponente di Italia Viva durante le comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo. Il capolavoro di Tolkien, Il Signore degli Anelli, è sempre protagonista, nel dibattito letterario e pure nelle Aule parlamentari, sia pure storpiato e frainteso dal parlamentare che pensava di fare un battutone, ma ha collezionato un brutta figura. “Temo che lei non abbia letto il libro, perché Gollum è la metafora di chi non riesce a fare a meno del potere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

