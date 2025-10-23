Meloni-Gollum la premier ribalta Faraone | Per il potere non farò mai quello che ho visto fare ad altri A Renzi e a Conte fischiano le orecchie video

Secoloditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Faraone con il solito gargo mi ha paragonato a Gollum. Ma non ha letto il libro”. Così in un passaggio la premier replica a un improvvido paragone pronunciato dall’esponente di Italia Viva durante le comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo. Il capolavoro di Tolkien, Il Signore degli Anelli,  è sempre protagonista, nel dibattito letterario e pure nelle Aule parlamentari, sia pure storpiato e frainteso dal parlamentare che pensava di fare un battutone, ma ha collezionato un brutta figura. “Temo che lei non abbia letto il libro, perché Gollum è la metafora di chi non riesce a fare a meno del potere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

meloni gollum la premier ribalta faraone per il potere non far242 mai quello che ho visto fare ad altri a renzi e a conte fischiano le orecchie video

© Secoloditalia.it - Meloni-Gollum, la premier ribalta Faraone: “Per il potere non farò mai quello che ho visto fare ad altri”. A Renzi e a Conte fischiano le orecchie (video)

Contenuti che potrebbero interessarti

meloni gollum premier ribaltaGiorgia Meloni come Gollum per Faraone di Italia Viva, premier replica: "Non ha letto Il Signore degli Anelli" - Giorgia Meloni non ha gradito il paragone di Faraone, che l'ha paragonata a Gollum con la doppia personalità: "Con il consueto garbo... Scrive virgilio.it

Giorgia Meloni, il video incredibile: “Gollum? Non ha letto Il Signore degli Anelli” - Alla Camera dei Deputati, Davide Faraone paragona Meloni a Gollum. Lo riporta newsmondo.it

meloni gollum premier ribaltaGiorgia Meloni paragonata a Gollum de Il Signore degli Anelli. Lei replica: «Per il potere non farò quello che ho visto fare ad altri» – Il video - Durante la discussione generale alla Camera dei deputati, in risposta alle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Gollum Premier Ribalta