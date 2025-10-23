Meloni esulta | Oggi il Sud è locomotiva del Paese

I numeri della premier: "La Zes ha generato affari per 27 miliardi di euro" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Meloni esulta: “Oggi il Sud è locomotiva del Paese”

Cascina, il Pd esulta, “Vince il campo largo” Il segretario Russo parla di “sconfitta per Meloni e Vannacci”, il sindaco Betti invita alla continuità, “Modello Giani anche qui” - facebook.com Vai su Facebook

Ci vuole una bella faccia tosta Meloni si intesta la pace dopo che è stata due anni a guardare la carneficina, non muovendo neanche un dito. @Arturo_Scotto, l’Unità - X Vai su X

Ancora stragi di migranti, ma Meloni esulta: è l’equazione più morti, meno sbarchi - Immaginate che il giorno dopo la strage di Piazza Fontana il presidente del consiglio, che era Mariano Rumor, si fosse presentato alla Camera e avesse detto: il governo sta ottenendo ottimi risultati ... Si legge su msn.com

Meloni in Senato: «Su Ranucci fango da Schlein, getta ombre sull'Italia. Gaza? Opposizioni più fondamentaliste di Hamas» - Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare- Segnala ilmessaggero.it

Meloni: "Muro anti-drone? Non dimentichiamo il fianco sud" - "I confini dell'alleanza sono estesissimi, non dobbiamo dimenticarci il fianco sud. Da ansa.it