Non è più solo dialettica, è strategia: Giorgia Meloni e Elly Schlein si attaccano non per abbattere l’avversaria, ma per tenerla viva, per farla restare ciò che serve a entrambe — un nemico migliore, riconoscibile, utile. Nella politica italiana, dove il consenso è mobile e la memoria corta, la forza si misura anche dalla qualità dell’avversario. Così Meloni e Schlein si alimentano a vicenda: ogni dichiarazione dell’una risveglia l’altra, ogni scontro fa tornare in primo piano la contrapposizione tra due mondi che si cercano per necessità più che per odio. È una partita di specchi, nella quale entrambe sanno che l’assenza dell’altra renderebbe fragile la propria identità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni e Schlein, dietro la guerra qualcosa di più: perché hanno bisogno l’una dell’altra per restare forti