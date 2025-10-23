Meloni di veto Altra crepa con Tajani sul voto Ue La freddezza di Marina Berlusconi Il ponte di Franceschini

Ilfoglio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cribbio! Meloni si è iscritta a “Forza veto”. Si apre un’altra crepa con Forza Italia, con sir Tony Tajani, assente, in trasferta a Londra. Marina Berlusconi è fredda sulla manovra. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

meloni di veto altra crepa con tajani sul voto ue la freddezza di marina berlusconi il ponte di franceschini

© Ilfoglio.it - Meloni di "veto". Altra crepa con Tajani sul voto Ue. La freddezza di Marina Berlusconi. Il ponte di Franceschini

Approfondisci con queste news

Meloni di "veto". Altra crepa con Tajani sul voto Ue. La freddezza di Marina Berlusconi. Il ponte di Franceschini - Si apre un’altra crepa con Forza Italia, con sir Tony Tajani, assente, in trasferta a ... Come scrive ilfoglio.it

meloni veto altra crepaMeloni, schiaffo a von der Leyen. "Il potere di veto in Europa deve restare" - “Non siamo d'accordo sul superamento del diritto di veto per andare verso il superamento dell'unanimità”. Scrive huffingtonpost.it

meloni veto altra crepaVeto UE: Meloni rifiuta il voto a maggioranza per difendere l’interesse nazionale - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiarito la sua posizione netta in merito al dibattito sulle riforme dei trattati europei. Lo riporta italiani.net

Cerca Video su questo argomento: Meloni Veto Altra Crepa