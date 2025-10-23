Meloni cortigiana? Certo! Landini non si scusa e rilancia! Ecco perché l’ho detto

Le parole di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, continuano a scuotere il dibattito politico italiano. Ospite del programma Realpolitik su Rete 4, Landini non arretra né si scusa per aver definito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “cortigiana”. “L’ho detto perché era lì a far parte di una corte a omaggiare il re Trump, l’imperatore di turno. Ecco perché l’ho detto,” ha spiegato con fermezza, chiarendo di aver ribadito il proprio pensiero immediatamente in diretta, anticipando qualsiasi possibile fraintendimento. Leggi anche: “Meloni cortigiana? La verità”. Landini difeso così in diretta da Floris: riesplode la bufera L’intervento del leader sindacale ha riacceso un confronto teso, che va oltre le parole e riflette un clima di crescente polarizzazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

