Meloni cheerleader? Maiorino annientata l’esperta | Frutto di ignoranza il termine significa tutt’altro

Il solito insulto grillino è arrivato dalla parlamentare grillina Maiorino: “Meloni è la cheerleader di Trump”. La premier è impegnata nel lavorare per la pace, ma non ci stupisce che nel M5S non colgano in cosa consistono il lavoro e le responsabilità di un lavoro diplomatico importante. Ma a risponderle per le rime scende in pista una che il termine lo conosce bene, Francesca Sequani, campionessa italiana di cheerleading. E’ stata raggiunta dalla trasmissione di Rai Radio1 Un giorno da pecora. La premier Meloni è una cheerleader di Trump? Meloni cheerleader? “Frutto di ignoranza”. Maiorino annientata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

