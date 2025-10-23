Meloni | Al Sud abbiamo cambiato paradigma | senza assistenzialismo è diventato la locomotiva d’Italia

«Quando tre anni fa ci siamo insediati alla guida della Nazione abbiamo fatto una scelta di campo: credere e investire nel protagonismo e nell’orgoglio del Sud, dando alle sue imprese e ai suoi lavoratori la concreta possibilità di misurarsi ad armi pari con il resto d’Italia». Giorgia Meloni lo ha ribadito nel messaggio inviato al Forum “Cambio di paradigma”, organizzato a Napoli da Il Mattino dedicato al ruolo dell’Italia e del Mediterraneo nel contesto geopolitico europeo e internazionale. Meloni ricorda il «cambio di paradigma» che ha reso il Sud la «locomotiva d’Italia». Meloni ha ringraziato gli organizzatori che con le analisi tecniche hanno riconosciuto «quel cambio di paradigma che il Governo ha contribuito ad imprimere a livello nazionale e che ha permesso in particolare al Sud di non essere più fanalino di coda ma la locomotiva della Nazione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni: «Al Sud abbiamo cambiato paradigma: senza assistenzialismo è diventato la locomotiva d’Italia»

