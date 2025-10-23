Meloni | Al Sud abbiamo cambiato paradigma | senza assistenzialismo è diventato la locomotiva d’Italia

Secoloditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Quando tre anni fa ci siamo insediati alla guida della Nazione abbiamo fatto una scelta di campo: credere e investire nel protagonismo e nell’orgoglio del Sud, dando alle sue imprese e ai suoi lavoratori la concreta possibilità di misurarsi ad armi pari con il resto d’Italia». Giorgia Meloni lo ha ribadito nel messaggio inviato al Forum “Cambio di paradigma”, organizzato a Napoli da Il Mattino dedicato al ruolo dell’Italia e del Mediterraneo nel contesto geopolitico europeo e internazionale. Meloni ricorda il «cambio di paradigma» che ha reso il Sud la «locomotiva d’Italia». Meloni ha ringraziato gli organizzatori che con le analisi tecniche hanno riconosciuto «quel cambio di paradigma che il Governo ha contribuito ad imprimere a livello nazionale e che ha permesso in particolare al Sud di non essere più fanalino di coda ma la locomotiva della Nazione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

meloni al sud abbiamo cambiato paradigma senza assistenzialismo 232 diventato la locomotiva d8217italia

© Secoloditalia.it - Meloni: «Al Sud abbiamo cambiato paradigma: senza assistenzialismo è diventato la locomotiva d’Italia»

News recenti che potrebbero piacerti

meloni sud abbiamo cambiatoMeloni, ora Sud non è più fanalino di coda ma locomotiva Paese - "Voglio ringraziare l'Advisory Board, che con le sue analisi tecniche riconosce quel cambio di paradigma che il Governo ha contribuito ad imprimere a livello nazionale e che ha permesso in particolare ... Come scrive ansa.it

Meloni orgogliosa del Sud: “grazie all’impegno del governo, oggi è locomotiva del Paese” - “Quando tre anni fa ci siamo insediati alla guida della Nazione abbiamo fatto una scelta di campo: credere e investire nel protagonismo e nell’orgoglio del Sud, dando alle sue imprese e ai suoi lavora ... Da strettoweb.com

meloni sud abbiamo cambiatoEconomia del nuovo mondo, la lettera della premier Meloni per l'evento del Mattino: «Il Sud è la locomotiva della Nazione» - Nel corso dell'evento organizzato dal Mattino sull'Economia del nuovo Mondo, il direttore Roberto Napoletano ha letto una lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Sud Abbiamo Cambiato