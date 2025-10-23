Meloni a von der Leyen | Urgente intervenire sulle auto

Il Consiglio europeo di oggi si è aperto con l'incontro bilaterale tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. Al centro del colloquio, come ha resono noto una nota di Palazzo Chigi, ci sono state le priorità italiane in vista dell'odierna riunione dei capi di Stato e di governo, a partire da competitività, transizione climatica e semplificazione. La presidente del Consiglio, si spiega, " ha inoltre ribadito la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell'elettricità ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

