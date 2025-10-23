Meloni a von der Leyen | Urgente intervenire sulle auto

Ilgiornale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio europeo di oggi si è aperto con l'incontro bilaterale tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. Al centro del colloquio, come ha resono noto una nota di Palazzo Chigi, ci sono state le priorità italiane in vista dell'odierna riunione dei capi di Stato e di governo, a partire da competitività, transizione climatica e semplificazione. La presidente del Consiglio, si spiega, " ha inoltre ribadito la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell'elettricità ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

meloni a von der leyen urgente intervenire sulle auto

© Ilgiornale.it - Meloni a von der Leyen: "Urgente intervenire sulle auto"

Leggi anche questi approfondimenti

meloni von der leyenMeloni incontra von der Leyen a margine del Consiglio europeo: "Urgente un intervento sulle auto" - Ieri la stoccata contro le politiche climatiche Ue, definite "ideologiche e irragionevoli" ... Segnala ilfoglio.it

meloni von der leyenMeloni a von der Leyen: 'Urgente intervenire sul settore auto' - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Bruxelles la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Secondo ansa.it

meloni von der leyenUe: Meloni a von der Leyen, urgenti interventi settore auto e prezzi elettricita' - In colloquio focus su temi del Vertice di oggi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Von Der Leyen