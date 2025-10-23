Meloni a Ue | focus autoenergiaimprese

Servizitelevideo.rai.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.14 "Urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell'elettricità". Così la premier Meloni rivolgendosi, a Bruxelles,alla presidente della Commissione europea, von der Leyen, a margine del Consiglio europeo. Al centro del colloquio, le priorità italiane in vista del vertice di oggi, a partire da competitività, transizione climatica e semplificazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

meloni ue focus autoenergiaimpreseUe: Meloni a von der Leyen, urgenti interventi settore auto e prezzi elettricita' - In colloquio focus su temi del Vertice di oggi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Come scrive ilsole24ore.com

Ue: Meloni ha visto Merz, focus su competitivita' e settore automobilistico - A margine del Vertice della Comunita' Politica Europea, la presidente del Consiglio dei Ministri, ... Riporta borsaitaliana.it

Bilaterale Meloni-Merz, focus su Kiev, Gaza e automotive - A margine del Vertice della Comunità Politica Europea, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato il Cancelliere federale tedesco, Frederich Merz. Da ansa.it

