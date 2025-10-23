Meloni a Bruxelles

Tv2000.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ucraina al centro del vertice europeo. Deciso il diciannovesimo pacchetto di sanzioni per la Russia. Presente a Bruxelles anche la premier Giorgia Meloni per discutere di migranti e di questioni economiche, a partire dal settore auto. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

meloni a bruxelles

© Tv2000.it - Meloni a Bruxelles

News recenti che potrebbero piacerti

meloni bruxellesMeloni a Bruxelles: pressing su migranti e Green deal - La presidente del Consiglio torna a mettere nel mirino la Cedu. Secondo avvenire.it

meloni bruxellesI leader europei arrivano al Consiglio Ue di Bruxelles. Tra gli altri, Meloni, Macron e Metsola - Tra gli altri, la premier italiana Meloni, la Presidente del Parlamento Ue Metsola, Presidente francese Macron. Come scrive ilgiornale.it

meloni bruxellesConsiglio UE, bilaterale Zelensky-Meloni: “progetti di difesa comune, l’Italia ha attrezzature necessarie” - Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha avuto a Bruxelles un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Bruxelles