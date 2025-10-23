Melissa Satta si allena in palestra | forza grinta e corpo scolpito
Melissa Satta ha condiviso sui social il suo intenso allenamento in palestra, mostrando determinazione e una forma fisica invidiabile. Tra pesi, esercizi a corpo libero e sessioni cardio, la showgirl dimostra quanto costanza e impegno siano fondamentali per mantenersi in forma. I video pubblicati raccontano non solo la sua routine fitness, ma anche l'energia e la disciplina con cui affronta ogni sessione, ispirando i follower a prendersi cura del proprio benessere fisico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Melissa Satta sbaglia dal dischetto in Kings League, l'ex fidanzato... - facebook.com Vai su Facebook
Melissa Satta: «Con Boateng restiamo una famiglia, ma la separazione fu una tragedia: mi ha salvata uno psichiatra» - X Vai su X
La pancia piatta di Melissa Satta mentre fa gli addominali in palestra: il video che allontana le voci di gravidanza - Un video girato in palestra allontana le voci secondo cui Melissa Satta sarebbe incinta del fidanzato Carlo Beretta. Lo riporta fanpage.it
Melissa Satta, allenamento e pancia piatta: il video sui social smentisce le voci di una gravidanza - Negli ultimi giorni si è tornati a parlare molto di Melissa Satta: l’ex velina mora è infatti tornata al centro del gossip complice una serie di indiscrezioni che parlano di una sua presunta ... Si legge su dilei.it
Melissa Satta, il bikini in barca in Costa Smeralda incanta: «Patrimonio dell'Unesco». Ma c'è chi lancia frecciate - Melissa Satta sta trascorrendo le sue vacanze in Costa Smeralda insieme al nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Scrive leggo.it