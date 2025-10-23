Medvedev l’incendiario da vice di Putin a parcheggiato Le voci di alcolismo e il matrimonio-trappola

Roma, 23 ottobre 2025 – Da presidente della Federazione Russa (rimpiazzo di Putin) ed elemento moderato nel cerchio magico dello ‘zar’ a mina vangante che, secondo molti, avrebbe bisogno di uno bravo. Quando qualcuno, a Mosca, la spara molto grossa, ormai non ci si deve più domandare chi sia. Dmitrij Anatolevic Medvedev, 60 anni e di San Pietroburgo come Vladimir Putin (e molti altri), ormai, più che un politico è l’imperatore delle dichiarazioni bomba. E pensare che, fino a qualche anno fa, veniva considerato un elemento dialogante, con una laurea in legge a pieni voti noto per la sua misura e il suo stare in secondo piano con una certa dose di saggezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Medvedev l’incendiario, da vice di Putin a parcheggiato. Le voci di alcolismo e il matrimonio-trappola

Contenuti che potrebbero interessarti

Medvedev l’incendiario, da vice di Putin a parcheggiato. Le voci di alcolismo e il matrimonio-trappola - L'ex presidente, un tempo considerato equilibrato, adesso è autore delle dichiarazioni più minacciose e corrosive. Si legge su quotidiano.net

Post e rubli, la nuova vita di Medvedev - L’ex leader russo Dmitrij Medvedev, 60 anni il prossimo settembre, non solo ha seguito il vento, ma ci ha soffiato dentro e alla fine si è ritrovato a cavalcare ... Segnala repubblica.it

Dmitry Medvedev fa il “poliziotto cattivo” - L’ex presidente ed ex primo ministro russo Dmitry Medvedev è riuscito nelle scorse settimane a fare qualcosa che tentava dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina: far cadere un leader occidentale nelle ... Segnala ilpost.it