Medvedev contro le sanzioni Usa | E’ un atto di guerra

Dopo la decisione Usa delle sanzioni petrolifere alla Russia per cercare di intimare il Cremlino a fermare la guerra in Ucraina, sono arrivate le prime reazioni. Tra tutti quella di Medvedev.

Medvedev, Trump si è imbarcato sul sentiero di guerra

FOCUS: sanzioni Usa contro Russia significative, da vedere se efficaci (Ing) - Aumenta il rischio di ulteriori sanzioni contro la Russia (e potenzialmente anche contro gli acquirenti di petrolio russo) se non ci saranno progressi significativi su un accordo di pace ...

Sanzioni Usa contro la Russia: colpiti i giganti del petrolio - L'amministrazione statunitense ha imposto sanzioni ai produttori di petrolio russi Rosneft e Lukoil, che producono oltre 5 milioni di barili al giorno.