Medioriente Trump | Non ci sarà nessuna annessione della Cisgiordania | Ho fermato io Netanyahu lui avrebbe continuato

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Vance a Tel Aviv dice: "Nessuna annessione, il Parlamento è stato stupido. Solo simbolica la decisione della Knesset, non avrà nessuna implicazione pratica". Rubio: "Sarebbe una minaccia per la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

medioriente trump non ci sar224 nessuna annessione della cisgiordania ho fermato io netanyahu lui avrebbe continuato

© Tgcom24.mediaset.it - Medioriente, Trump: "Non ci sarà nessuna annessione della Cisgiordania | Ho fermato io Netanyahu, lui avrebbe continuato"

Approfondisci con queste news

medioriente trump sar224 nessunaTrump alla Knesset, 8 passaggi chiave: “È l'alba storica di un nuovo Medio Oriente”... "Grazia per Netanyahu" - Oltre un'ora di intervento davanti al Parlamento israeliano. Secondo huffingtonpost.it

medioriente trump sar224 nessunaIl trionfo di Trump. Ma la pace in Medio Oriente è ancora lontana - Il presidente degli Stati Uniti è riuscito a organizzare una coalizione di realisti contro il feroce nichilismo di Hamas. Da milanofinanza.it

Trump: «Tutti d’accordo in Medio Oriente, realizzeremo qualcosa di speciale» - Il presidente americano il 29 settembre incontrerà Netanyahu alla Casa Bianca. Secondo lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Medioriente Trump Sar224 Nessuna