Medioriente JD Vance in Israele | Annessione della Cisgiordania? Non avverrà il voto del Parlamento è stato stupido

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepresidente Usa a Tel Aviv: "Decisione Knesset solo simbolica, non avrà nessuna implicazione pratica". Rubio: "Sarebbe una minaccia per la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Medioriente, J.D. Vance in Israele: "Annessione della Cisgiordania? Non avverrà, il voto del Parlamento è stato stupido"

