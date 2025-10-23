Medioriente il ministro israeliano Smotrich contro i sauditi | Palestina nuovo Stato? Restate sui cammelli | Trump rassicura | Non ci sarà nessuna annessione della Cisgiordania
Anche Vance a Tel Aviv dice: "Nessuna annessione, il Parlamento è stato stupido. Solo simbolica la decisione della Knesset, non avrà nessuna implicazione pratica". Rubio: "Sarebbe una minaccia per la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
#Fnec25 al Festival Nazionale dell’Economia Civile scambio di battute tra il vicepremier Antonio Tajani e il presidente Gardini. Tanti i temi al centro dell’intervento del vicepremier e ministro @italymfa Economia sociale Medioriente Manovra (IRPEF ed e - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | "Hamas deve rilasciare gli ultimi 19 ostaggi morti. Devono farlo ora. E insistiamo" anche con i mediatori "affinché lo facciano. Non entro settimane o mesi, ma immediatamente". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar se - X Vai su X
Smotrich, quel "no" all'accordo che nasconde il vero obiettivo: l'annessione di Gaza allo Stato di Israele - Perché il ministro israeliano delle finanze, Bezalel Smotrich, è contrario all'accordo per il cessate il fuoco a Gaza? Riporta ilmessaggero.it
I 6 isolotti di Smotrich in Cisgiordania - La carta inedita a colori della settimana è dedicata alla Cisgiordania. Come scrive limesonline.com
Bezalel Smotrich non vota l'accordo di pace su Gaza, il ministro di Israele vuole "annientare Hamas" - Il ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, ha detto che voterà contro l’accordo di pace su Gaza: aumentano tensioni nel governo Netanyahu ... Secondo virgilio.it