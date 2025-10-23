Medioriente il ministro israeliano Smotrich contro i sauditi | Palestina nuovo Stato? Restate sui cammelli | Trump rassicura | Non ci sarà nessuna annessione della Cisgiordania

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Vance a Tel Aviv dice: "Nessuna annessione, il Parlamento è stato stupido. Solo simbolica la decisione della Knesset, non avrà nessuna implicazione pratica". Rubio: "Sarebbe una minaccia per la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

medioriente il ministro israeliano smotrich contro i sauditi palestina nuovo stato restate sui cammelli trump rassicura non ci sar224 nessuna annessione della cisgiordania

© Tgcom24.mediaset.it - Medioriente, il ministro israeliano Smotrich contro i sauditi: "Palestina nuovo Stato? Restate sui cammelli" | Trump rassicura: "Non ci sarà nessuna annessione della Cisgiordania"

Approfondisci con queste news

medioriente ministro israeliano smotrichSmotrich, quel "no" all'accordo che nasconde il vero obiettivo: l'annessione di Gaza allo Stato di Israele - Perché il ministro israeliano delle finanze, Bezalel Smotrich, è contrario all'accordo per il cessate il fuoco a Gaza? Riporta ilmessaggero.it

medioriente ministro israeliano smotrichI 6 isolotti di Smotrich in Cisgiordania - La carta inedita a colori della settimana è dedicata alla Cisgiordania. Come scrive limesonline.com

medioriente ministro israeliano smotrichBezalel Smotrich non vota l'accordo di pace su Gaza, il ministro di Israele vuole "annientare Hamas" - Il ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, ha detto che voterà contro l’accordo di pace su Gaza: aumentano tensioni nel governo Netanyahu ... Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Medioriente Ministro Israeliano Smotrich