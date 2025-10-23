Anche Vance a Tel Aviv dice: "Nessuna annessione, il Parlamento è stato stupido. Solo simbolica la decisione della Knesset, non avrà nessuna implicazione pratica". Rubio: "Sarebbe una minaccia per la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Medioriente, il ministro israeliano Smotrich contro i sauditi: "Palestina nuovo Stato? Restate sui cammelli" | Trump rassicura: "Non ci sarà nessuna annessione della Cisgiordania"