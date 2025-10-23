Medio Oriente Rubio | annessione Cisgiordania minaccia pace

L’annessione della Cisgiordania è una minaccia alla pace. Lo ha detto il segretario di stato statunitense Marco Rubio, riferendosi al disegno di legge presentato dal parlamento israeliano. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, Rubio: annessione Cisgiordania minaccia pace

