Medio Oriente Rubio | annessione Cisgiordania minaccia pace

Tv2000.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’annessione della Cisgiordania è una minaccia alla pace. Lo ha detto il segretario di stato statunitense Marco Rubio, riferendosi al disegno di legge presentato dal parlamento israeliano. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

medio oriente rubio annessione cisgiordania minaccia pace

© Tv2000.it - Medio Oriente, Rubio: annessione Cisgiordania minaccia pace

