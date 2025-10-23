Medicina materno-fetale | congresso all’Hotel Galilei
Domani, venerdì 24 ottobre, si tiene a Pisa all’Hotel Galilei (via Darsena, 1) il V congresso della Unit di Medicina materno fetale di Aoup.Il tema proposto quest’anno è di grande attualità e di crescente rilevanza clinica: le malattie autoimmuni organo-specifiche in gravidanza. Si tratta di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
