Medici e pazienti in piazza insieme a Napoli per la prevenzione nell’ambito delle Giornate della Salute

Tempo di lettura: 3 minuti Medici e pazienti del Cardarelli in piazza insieme per quest’edizione delle Giornate della Salute, che vedrà protagonisti sabato e domenica al Plebiscito i principali player della sanità napoletana. Oltre alle attività ambulatoriali con gli specialisti dell’ospedale, sono previsti cinque incontri divulgativi e di orientamento che vedranno coinvolte direttamente le associazioni di pazienti in cura presso il Cardarelli. Ci sarà la condivisione di buone pratiche e percorsi di cura, a testimonianza del dialogo costante tra i medici della struttura partenopea e chi ogni giorno è assistito per patologie talvolta rare o che richiedono uno sforzo maggiore nella diagnosi e presa in carico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

