Medici del centro Italia protagonisti al congresso Lifestyle Medicine di Milano

Sabato 25 ottobre, il dott. Francesco Raggi sarà speaker al Convegno Nazionale “Lifestyle Medicine – La nuova frontiera della Geroprotezione”, che si terrà a Milano presso l’Hotel Gran Visconti Palace, sotto la direzione scientifica del prof. Ascanio Polimeni. In quell’occasione, il dott. Raggi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il centro sociale I Pini apre le porte a due medici di base! L’Amministrazione comunale di Salò ha destinato, a canone agevolato, gli spazi dell’ambulatorio del centro sociale a due medici di medicina generale per offrire servizi sanitari più vicini e accessibili all - facebook.com Vai su Facebook

Cardarelli, medici e pazienti in piazza insieme a Napoli - Medici e pazienti del Cardarelli in piazza insieme per quest'edizione delle Giornate della Salute, che vedrà protagonisti sabato e domenica al Plebiscito i principali player della sanità napoletana. Riporta ansa.it

Medici di famiglia, grave carenza in Italia: ne mancano oltre 5.500 - 500 medici di medicina generale e sempre più italiani faticano a trovarne uno, soprattutto nelle grandi regioni. Si legge su tg24.sky.it

Locatelli, in Italia un cambiamento reale sulla disabilità - Un anno dopo la sua sottoscrizione, la Carta di Solfagnano torna protagonista nel luogo che le ha dato il nome. Come scrive msn.com