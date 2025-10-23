Medici del centro Italia protagonisti al congresso Lifestyle Medicine di Milano

Ternitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre, il dott. Francesco Raggi sarà speaker al Convegno Nazionale “Lifestyle Medicine – La nuova frontiera della Geroprotezione”, che si terrà a Milano presso l’Hotel Gran Visconti Palace, sotto la direzione scientifica del prof. Ascanio Polimeni. In quell’occasione, il dott. Raggi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it



