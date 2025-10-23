Medagliere Mondiali ciclismo su pista 2025 | ori solo per l’Olanda

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Velodromo Peñalolén di Santiago del Cile ospiterà i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su pista da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre, mettendo in palio nel complesso 22 titoli nella seconda rassegna iridata del nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. Si preannuncia grande spettacolo in Cile, nonostante l’assenza di qualche big tra cui le stelle azzurre Jonathan Milan e Filippo Ganna. Italia che proverà ad eguagliare o addirittura migliorare i quattro podi ottenuti sia a Glasgow nel 2023 che a Ballerup nel 2024, affidandosi principalmente ad un movimento femminile ancora competitivo ed in crescita. 🔗 Leggi su Oasport.it

medagliere mondiali ciclismo su pista 2025 ori solo per l8217olanda

© Oasport.it - Medagliere Mondiali ciclismo su pista 2025: ori solo per l’Olanda

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

medagliere mondiali ciclismo pistaMedagliere Mondiali ciclismo su pista 2025: ori solo per l’Olanda - Il Velodromo Peñalolén di Santiago del Cile ospiterà i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su pista da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre, mettendo in ... Riporta oasport.it

medagliere mondiali ciclismo pistaItalia ai Mondiali di ciclismo su pista 2025: i convocati e le convocate della squadra azzurra per Santiago - Il team tricolore si presenterà in Cile con 19 tra atlete e atleti. Si legge su olympics.com

medagliere mondiali ciclismo pistaCiclismo: al via oggi i Mondiali su pista in Cile - Si alza oggi il sipario sui Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma fino a domenica al Velódromo Peñalolén di Santiago. Segnala altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Medagliere Mondiali Ciclismo Pista