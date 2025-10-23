medaglie e gioie per il koala rozzi seconda tra gli u15

Ancora medaglie per la squadra Pentathlon dell’Ama Scherma Koala. Gli atleti hanno partecipato a Modena al trofeo regionale Emilia-Romagna open che ha visto la partecipazione di rappresentative anche da Roma, Pordenone, Torino, Pesaro e Asti. Secondo posto per Sara Rozzi che chiude una bella prova e con 1039 punti torna sul podio tra gli under 15, dietro solo la modenese Emily Ferrari del Pentamodena con 1076 punti. In tutte le prove nuoto, ostacoli e laser run Sara ha saputo mantenersi tra le migliori in quella che sarà una delle ultime gare in questa categoria, visto che da gennaio ci sarà il passaggio nella categoria under 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

