McDonald' s apre un nuovo locale a pochi passi da Napoli

Napolitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aprirà venerdì 24 ottobre il nuovo ristorante McDonald’s di Casoria, situato in Strada Statale Sannitica km8. Ventinovesimo McDonald’s in provincia, ha portato a 49 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Casoria e dall’area limitrofa. Per l’occasione, venerdì 24 alle ore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

