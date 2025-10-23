McDonald' s apre un nuovo locale a pochi passi da Napoli
Aprirà venerdì 24 ottobre il nuovo ristorante McDonald’s di Casoria, situato in Strada Statale Sannitica km8. Ventinovesimo McDonald’s in provincia, ha portato a 49 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Casoria e dall’area limitrofa. Per l’occasione, venerdì 24 alle ore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
