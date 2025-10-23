Mbappé fa un regalo a Del Piero al termine di Real Madrid Juventus Alex lo esibisce con fierezza davanti alle telecamere – FOTO

Mbappé fa un regalo a Del Piero al termine di Real Madrid Juventus. Alex lo mostra con fierezza davanti alle telecamere della CBS. Il Santiago Bernabeu e Alessandro Del Piero: una storia di rispetto reciproco che si rinnova. L’ex capitano bianconero, che nel 2008 ricevette un’indimenticabile standing ovation dal pubblico blanco, è tornato nello stadio spagnolo, questa volta nei panni di inviato d’eccezione per la popolare trasmissione americana CBS Sports.Il «Pinturicchio» era a bordocampo per raccogliere le sensazioni dei protagonisti dopo la partita di Champions League, vinta di misura dai padroni di casa sulla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

