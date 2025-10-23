Mb Team e Don Bosco a punteggio pieno Travolti i vicecampioni dello Sconvolts

Seconda giornata di campionato Uisp con 2 sole squadre a punteggio pieno. MB Team e Don Bosco Mazzola, rispettivamente nel girone A e nel girone B. Girone A. Impresa dell’MB Team che dilaga 4-1 contro i vicecampioni dello Sconvolts. Lorenzo con una doppietta, prima rete da fuori area e seconda in mischia, lancia i suoi nel primo tempo. Nella ripresa Federico Tosi accorcia sotto rete, ma Viviani è freddissimo dal dischetto realizzando due rigori. "Vittoria esaltante - dice Giovanni Berlingeri -. Super prestazione di tutti e soprattutto del portiere Fannucchi". Finisce 1-1 tra Zanzbusters Fdm e BellarivieraLeblon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

