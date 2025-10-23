Mazzolani e Rizzoli ecco l’ortopedia del futuro
Protesi all’anca e al ginocchio, al ’Mazzolani’ c’è la risposta a molti dei problemi ortopedici più diffusi. È questo il risultato di quattro anni di collaborazione tra Usl di Ferrara e Istituto Ortopedico Rizzoli. Argenta è diventata un polo d’eccellenza ortopedico e riabilitativo per la provincia di Ferrara. Proprio su questo tema, si svolgerà oggi al centro culturale polivalente Cappuccini di Argenta, a partire dalle 10,45, l’incontro “Eccellenza ortopedica integrata sul territorio”, promosso da azienda USL di Ferrara e Irccs istituto ortopedico rizzoli di Bologna, con il patrocinio del Comune di Argenta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
