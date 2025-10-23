Jannik Sinner, il campione di tennis che ha fatto innamorare milioni di italiani, stavolta ha ricevuto una vera mazzata. C’è un silenzio insolito attorno a Jannik Sinner, un silenzio che pesa più di mille parole. Il ragazzo di San Candido, l’altoatesino che ha riportato il tennis italiano ai vertici del mondo, si trova di nuovo al centro di un vortice di critiche, polemiche e giudizi. Eppure, fino a poco tempo fa, sembrava intoccabile. Educato, riservato, impeccabile dentro e fuori dal campo, Sinner era diventato per molti un simbolo di purezza sportiva, il volto pulito e concentrato del talento italiano. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Mazzata Sinner, non c’è nulla da fare: “La pagherà cara”