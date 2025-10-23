Maxioperazione antidroga a Torino sequestrate oltre 2 tonnellate di stupefacenti

L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Maxioperazione antidroga a Torino, sequestrate oltre 2 tonnellate di stupefacenti

Argomenti simili trattati di recente

Operazione antidroga nel Salerno: 39 misure cautelari per associazione a delinquere e traffico di droga. I dettagli dell'operazione #arresti #droga #Finanza #maxioperazione - facebook.com Vai su Facebook

In corso maxioperazione antidroga della polizia locale a Genova - X Vai su X

A Torino 7 arresti e sequestrate oltre 2 tonnellate di droga - La polizia ha sgominato una presunta organizzazione criminale dedita al traffico di droga con ... Secondo msn.com

Maxioperazione antidroga a Genova, 20 arrestati e sequestri - Una maxioperazione antidroga della polizia locale di Genova ha portato all' arresto di venti persone con l'accusa di traffico di cocaina e crack nel centro storico del capoluogo ligure. Lo riporta rainews.it

Torino: Operazione “Chain smoking”, sequestrate 250 tonnellate di tabacchi e 8 persone arrestate - I Comandi Provinciali della Guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri di Torino hanno sviluppato una estesa e articolata operazione congiunta, convenzionalmente denominata “Chain smoking” ... Si legge su ilmetropolitano.it