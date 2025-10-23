Maxi truffa da oltre 5 milioni di euro | arrestata ex consulente finanziaria a Savona
Un sistema fraudolento ai danni dei risparmiatori. Una ex consulente finanziaria e bancaria, oggi in pensione e cancellata dall'albo dal 2014, è stata arrestata dalla Guardia di Finanza di Savona per aver messo in piedi un maxi sistema fraudolento che ha fruttato oltre 5 milioni di euro. L'indagata, che operava come procacciatrice di affari, avrebbe raggirato decine di risparmiatori promettendo guadagni sicuri e convincendoli ad affidarle la gestione dei loro capitali. Tra i reati contestati figurano: abusivismo finanziario, truffa aggravata, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio.
