Maxi operazione contro la pedopornografia online | due arresti e una perquisizione anche a Terni

Ternitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi operazione che ha coinvolto più regioni italiane contro la pedopornografia online. Due uomini di 46 e 77 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Gli arresti, eseguiti dai detective della questura di Milano, sono scattati a Torino e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

maxi operazione contro pedopornografiaPedopornografia online, raffica di perquisizioni - TOSCANA: Video e foto dai contenuti espliciti con minori sono stati trovati nell'operazione di polizia. Segnala toscanamedianews.it

Pedopornografia, due arrestati e sette perquisizioni in tutta Italia - Parte da Milano la nuova operazione contro la detenzione di materiale pedopornografico che ha portato questa mattina all'arresto in flagranza di due uomini di 46 e 77 anni, arrestati dalla Polizia di ... Si legge su affaritaliani.it

maxi operazione contro pedopornografiaPedopornografia online: pensionato ragusano davanti al GIP di Catania. Dopo oltre 5 mesi ai domiciliari - Catania/Ragusa, 10 Ottobre 2025  – Dopo oltre cinque mesi di custodia cautelare agli arresti domiciliari, si avvicina la data della comparizione in tribunale ... radiortm.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maxi Operazione Contro Pedopornografia