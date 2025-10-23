Maxi operazione contro la pedopornografia online | due arresti e una perquisizione a Firenze

Maxi operazione in più regioni italiane contro la pedopornografia online. Due uomini, di 46 e 77 anni, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Gli arresti, eseguiti dai poliziotti della questura di Milano, sono scattati a Torino e Salerno al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

