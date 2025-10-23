Maxi operazione antimafia | domani gli interrogatori di convalida dinanzi al gip

Avellino, 23 ottobre 2025 – Si terranno domani mattina, alle ore 12, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, dottor Mario Tringali, gli interrogatori di convalida del fermo per sei degli otto indagati irpini coinvolti nell’inchiesta per usura ed estorsione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Le zone grige del calcio, i rapporti tra ultras e calciatori, le presunte pressioni. Nell’indagine della Direzione antimafia sulla curva Nord della Lazio c’è tutto questo. Il quotidiano Domani dà la notizia: ascoltati anche Nicolò Rovella e Danilo Cataldi. Ma cosa è s - facebook.com Vai su Facebook

Forgione: «L’Antimafia ha perso credibilità e indipendenza» - X Vai su X

Maxi operazione antimafia tra Lecce, Gallipoli e Nardò - Dalle prime luci dell’alba di oggi, martedì 21 ottobre, è in corso una vasta operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Lecce nei territori di Lecce, Gallipoli, Nardò, Galatone, ... Si legge su msn.com

'ndrangheta, 21 arresti in una maxi-operazione antimafia fra Crotone, Taranto e Bologna - Eseguite all'alba dai carabinieri 18 misure cautelari in carcere e 3 obblighi di dimora per associazione a delinquere e altri reati ... Segnala rainews.it

Maxi operazione antimafia. Detenuti nel carcere di Ranza affiliati alla n’drangheta - Ha coinvolto anche il nostro territorio la maxi operazione antimafia scattata ieri all’alba in mezza Italia e in Toscana. Come scrive msn.com