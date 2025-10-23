Maxi furto di rame e bronzo in un' azienda dell' Area ASI di Ferentino

Nella serata di ieri, 22 ottobre 2025, i Carabinieri di Ferentino (Frosinone) hanno effettuato un sopralluogo approfondito nell'Area ASI di Ferentino, teatro di un significativo furto. L'obiettivo del colpo è stato il capannone di una ditta dismessa, da cui ignoti malviventi hanno asportato una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

FURTO: RUBATI CAVI DI RAME NELL’EX STABILIMENTO MASERATI A GRUGLIASCO - facebook.com Vai su Facebook

Tentato furto di rame nel cimitero di Cavallermaggiore, indagano i Carabinieri https://cuneodice.it/108964 #Cronaca #Saviglianese #Cavallermaggiore - X Vai su X

Maxi furto di rame in discarica, due denunce. L’impianto era andato in tilt - FERMO Maxi furto di rame alla discarica di San Biagio, i carabinieri incastrano due della banda. Scrive corriereadriatico.it

Maxi furto di rame alla discarica: presi - Avevano atteso il momento propizio e, incappucciati, si erano introdotti negli impianti della discarica di Fermo con un’auto rubata, avevano reciso i cavi in rame con attrezzi prelevati sul posto ed ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Rieti, furto di rame da una discarica sotto sequestro: condannato - Furto di rame: condannato il responsabile di un consistente furto di metallo da una discarica sotto sequestro: per lui una condanna di 8 mesi di reclusione (con beneficio della pena sospesa) e ... Secondo ilmessaggero.it